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Tokyo Revengers

Odds and Ends

ProSieben FUNStaffel 1Folge 13vom 01.06.2026
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Tokyo Revengers

Folge 13: Odds and Ends

23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16

Gemeinsam mit Naoto will Takemichi herausfinden, warum Akkun erneut einen Anschlag auf sein Leben verübt hat, bei dem jedoch Hina ums Leben gekommen ist. Die beiden Männer glauben, dass die Strukturen innerhalb von Toman schuld an den Geschehnissen sind. Sie suchen nach Draken, um mehr darüber zu erfahren. Er sitzt im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Er berichtet ihnen, dass Kisaki in der Gegenwart der Anführer der Tokyo-Manji-Gang ist.

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