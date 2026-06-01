Tokyo Revengers
Folge 16: Once Upon A Time
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Baji und Kazutora blicken auf die Zeit zurück, in der sie die Tokyo-Manji-Gang mitgegründet haben. Damals waren sie bereit, alles für Mikey zu tun. Als sie ihm zum Geburtstag ein Motorrad stehlen wollen, werden sie erwischt - und es kommt zu einer schrecklichen Tat.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN