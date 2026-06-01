Tokyo Revengers
Folge 19: Turn Around
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Die blutige Auseinandersetzung zwischen Toman und Walhalla ist in vollem Gange. Mikeys Anhänger sind zwar zahlenmäßig unterlegen, aber ihr Kampfgeist ist unerschütterlich. Während sich Draken seinem Gegner Hanma vornimmt, geht Mikey auf Kazutora los. Doch Kazutora scheut den ehrenhaften Zweikampf und greift zu unfairen Mitteln.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN