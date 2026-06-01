Tokyo Revengers
Folge 20: Dead Or Alive
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Obwohl es Mikey mit mehreren Angreifern gleichzeitig aufnehmen muss, hält er sich tapfer. Dann aber gewinnen die Anhänger Walhallas die Oberhand und ausgerechnet Kisaki rettet Mikey. Den Ruhm wollen ihm aber weder Takemichi noch Baji zugestehen.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN