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ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 01.06.2026
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Tokyo Revengers

Folge 4: Return

23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16

Takemichi muss den bevorstehenden Machtkampf innerhalb der Tokyo-Manji-Gang verhindern, um den Unfall zu verhindern, der Hinata das Leben kosten wird. Noch befindet er sich in der Vergangenheit und genießt die Zeit, die er mit seiner Freundin verbringen kann. Doch dann taucht plötzlich Naoto auf und befördert Takemichi zurück in die Gegenwart. Sie stellen fest, dass es Takemichi bereits gelungen ist, die Geschichte zu ändern. Dadurch muss es auch möglich sein, Hina zu retten.

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