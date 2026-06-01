Tokyo Revengers
Folge 9: Revolt
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Hina gesteht Takemichi ihre Liebe. Sie holt ihn damit aus seinem Tief und gibt ihm das Selbstbewusstsein, um nicht aufzugeben. Er versucht, Draken zu beschützen. Doch er kommt zu spät. Der Angriff auf seinen Freund ist nicht mehr abzuwehren - im Gegenteil: Ein Überläufer versammelt die Möbius-Gang, die Draken und dessen Freunde attackiert.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN