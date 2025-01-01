Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tokyo Vice

Kishi Kaisei

Staffel 1Folge 2
Kishi Kaisei

Kishi KaiseiJetzt ohne Werbung streamen

Tokyo Vice

Folge 2: Kishi Kaisei

55 Min.Ab 12

Jake hat allen Grund, stolz auf sich zu sein: Sein erster Artikel wird in der japanischen Zeitung Meicho Shimbun abgedruckt. Der Journalist glaubt an eine Verbindung zwischen den jüngsten Mordfällen. Um das zu beweisen, muss er jedoch tiefer in das kriminelle Milieu eindringen - und das bringt etliche Gefahren mit sich. In der Zwischenzeit gerät der Unterweltboss Tozawa mit der Yakuza-Gang Chihara-Kai aneinander.

Tokyo Vice
Tokyo Vice

Tokyo Vice

