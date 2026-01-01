Tokyo Vice
Folge 7: Verschwunden
55 Min.Ab 12
Aufgrund von Jakes Recherchen führt die Polizei eine Razzia durch, die sich jedoch als Fehler herausstellt. Das hart erarbeitete Vertrauen von Detective Katagiri scheint Jake damit erst einmal verspielt zu haben. Umso entschlossener will der Journalist zur Aufklärung der Mordfälle beitragen. Samantha bemerkt indes, dass Polina verschwunden ist.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season