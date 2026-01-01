Tokyo Vice
Folge 7: The War at Home
54 Min.Ab 12
Jake kommt in seiner alten Heimat an und muss sich erst einmal den Fragen seiner Schwester stellen. Die Vorbereitungen für den 60. Geburtstag seines Vaters sind derweil in vollem Gange. Samantha wird von der Polizei befragt. Detective Katagiri legt ihr nahe, die Stadt in nächster Zeit nicht zu verlassen. Danach verhört er Ishidas Mörder. Der gibt an, von Tozawa für die Tat bezahlt worden zu sein.
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Tokyo Vice
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season