Tokyo Vice
Folge 9: Consequences
49 Min.Ab 12
Der Verkehrsminister Shigematsu wird nach dem spontanen Rücktritt seines Vorgängers mit großer Wahrscheinlichkeit zum Premierminister ernannt. Damit erhält Tozawa enormen Einfluss in der Politik. Sato erfährt derweil von seinen Männern, dass Tozawa den Rest der Gumis vor die Wahl stellt, sich ihm anzuschließen oder getötet zu werden. Detective Katagiris Partnerin wird indes nach Misawa versetzt.
