Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Schnitzel, Steak & Co

Staffel 2Folge 1vom 11.10.2017
Joyn Plus
Schnitzel, Steak & Co

Schnitzel, Steak & CoJetzt ohne Werbung streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 1: Schnitzel, Steak & Co

44 Min.Folge vom 11.10.2017

Fleischfans aufgepasst! Hier dreht sich alles um Schnitzel, Steaks & Co. Was ist das Geheimnis des perfekten Schnitzels, wie gelingt die weltbeste Frikadelle und warum schmeckt Parmaschinken eigentlich so unwiderstehlich gut? SAT.1 zeigt Ihnen die zehn leckersten Fleischkreationen zum Staunen und genießen.

Alle Staffeln im Überblick

TopTen! Der Geschmacks-Countdown
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Alle 3 Staffeln und Folgen