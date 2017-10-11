TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 1: Schnitzel, Steak & Co
44 Min.Folge vom 11.10.2017
Fleischfans aufgepasst! Hier dreht sich alles um Schnitzel, Steaks & Co. Was ist das Geheimnis des perfekten Schnitzels, wie gelingt die weltbeste Frikadelle und warum schmeckt Parmaschinken eigentlich so unwiderstehlich gut? SAT.1 zeigt Ihnen die zehn leckersten Fleischkreationen zum Staunen und genießen.
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1