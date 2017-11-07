Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 3vom 07.11.2017
44 Min.Folge vom 07.11.2017

Egal zu welcher Jahres- oder Tageszeit. Der Grill ist ein wahres Allroundtalent. Ob süß oder deftig, als Haupt- oder Nachspeise - Leckerbissen vom Rost gibt es in allen Varianten. Wir zeigen angesagte Grilltrends zum Nachmachen, zaubern ein Frühstück vom Rost und verraten, was es mit dem teuersten Grill der Welt auf sich hat.

