Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

TopTen! Der Geschmacks-Countdown: Pizza, Pasta & Co

Staffel 2Folge 4vom 15.11.2017
Joyn Plus
TopTen! Der Geschmacks-Countdown: Pizza, Pasta & Co

TopTen! Der Geschmacks-Countdown: Pizza, Pasta & CoJetzt ohne Werbung streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 4: TopTen! Der Geschmacks-Countdown: Pizza, Pasta & Co

45 Min.Folge vom 15.11.2017

Laut einer aktuellen Ernährungs-Studie kochen wir Deutschen am häufigsten Pasta, an zweiter Stelle rangiert Pizza dicht gefolgt von Lasagne und Gnocchi. Die italienische Küche hat unsere Teller und Herzen längst erobert. Doch warum macht uns Pasta glücklich? Wie erhält der beliebte Parmesankäse seine unvergleichliche Würze? Und wieviel Arbeit, Geduld und Liebe stecken in einem echten Parmaschinken? Die kulinarischen TopTen! rund ums italienische Essen.

Alle Staffeln im Überblick

TopTen! Der Geschmacks-Countdown
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Alle 3 Staffeln und Folgen