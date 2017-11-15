TopTen! Der Geschmacks-Countdown: Pizza, Pasta & CoJetzt ohne Werbung streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 4: TopTen! Der Geschmacks-Countdown: Pizza, Pasta & Co
45 Min.Folge vom 15.11.2017
Laut einer aktuellen Ernährungs-Studie kochen wir Deutschen am häufigsten Pasta, an zweiter Stelle rangiert Pizza dicht gefolgt von Lasagne und Gnocchi. Die italienische Küche hat unsere Teller und Herzen längst erobert. Doch warum macht uns Pasta glücklich? Wie erhält der beliebte Parmesankäse seine unvergleichliche Würze? Und wieviel Arbeit, Geduld und Liebe stecken in einem echten Parmaschinken? Die kulinarischen TopTen! rund ums italienische Essen.
