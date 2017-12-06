Zum Inhalt springenBarrierefrei
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Fast-Food weltweit

Staffel 2Folge 6vom 06.12.2017
Fast-Food weltweit

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 6: Fast-Food weltweit

44 Min.Folge vom 06.12.2017

Ob Burger, Pommes oder die gute alte Currywurst -an Fast Food kommt kaum einer vorbei. Neue Burger-Ketten mit außergewöhnlichen Kreationen erobern mehr und mehr unser Land, doch was bieten andere Länder? Wir reisen kulinarisch um den Globus, probieren einen Burger mit Kobrafleisch, kosten die schärfste Wurst und werfen einen Blick hinter die Kulissen eines High-Tech-Fastfood-Restaurants.

