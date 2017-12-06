TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 6: Fast-Food weltweit
44 Min.Folge vom 06.12.2017
Ob Burger, Pommes oder die gute alte Currywurst -an Fast Food kommt kaum einer vorbei. Neue Burger-Ketten mit außergewöhnlichen Kreationen erobern mehr und mehr unser Land, doch was bieten andere Länder? Wir reisen kulinarisch um den Globus, probieren einen Burger mit Kobrafleisch, kosten die schärfste Wurst und werfen einen Blick hinter die Kulissen eines High-Tech-Fastfood-Restaurants.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius