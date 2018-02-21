Zum Inhalt springenBarrierefrei
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Die leckersten Backtrends

Staffel 3Folge 1vom 21.02.2018
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 1: Die leckersten Backtrends

43 Min.Folge vom 21.02.2018

Sie lieben Backen und gehen gerne mit den Trends? Haben Sie denn auch schon mal einen Currywurst-Keks gegessen oder eine 8.000 Euro teure Hochzeitstorte probiert? Oder darf es dann doch lieber eine Pizza mit Eis-Topping oder ein Regentropfen-Kuchen sein? Wir zeigen Ihnen die zehn leckersten Backtrends rund um den Globus, mit kuriosen Ideen und süßen Inspirationen zum Staunen.

