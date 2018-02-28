Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Krasse Küchlein

Staffel 3Folge 2vom 28.02.2018
Joyn Plus
Krasse Küchlein

Krasse KüchleinJetzt ohne Werbung streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 2: Krasse Küchlein

44 Min.Folge vom 28.02.2018

Was haben ein Muffin und ein Croissant gemeinsam? Oder ein Handwerker und ein Konditor? Nicht viel - normalerweise. Doch bei uns ist alles möglich. Vom Törtchen-Baukasten bis hin zur Waffel süß-sauer. Statt Schneebesen und Teigrolle greifen wir zu Akkubohrer und Fassadenspachtel. Geht nicht gibt's nicht! Zumindest gilt das für unsere zehn krassen Küchlein, die Sie definitiv zum Staunen bringen.

Alle Staffeln im Überblick

TopTen! Der Geschmacks-Countdown
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Alle 4 Staffeln und Folgen