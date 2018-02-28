TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 2: Krasse Küchlein
44 Min.Folge vom 28.02.2018
Was haben ein Muffin und ein Croissant gemeinsam? Oder ein Handwerker und ein Konditor? Nicht viel - normalerweise. Doch bei uns ist alles möglich. Vom Törtchen-Baukasten bis hin zur Waffel süß-sauer. Statt Schneebesen und Teigrolle greifen wir zu Akkubohrer und Fassadenspachtel. Geht nicht gibt's nicht! Zumindest gilt das für unsere zehn krassen Küchlein, die Sie definitiv zum Staunen bringen.
