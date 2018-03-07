TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 07.03.2018: Süße Dinger
44 Min.Folge vom 07.03.2018
Käsekuchen, Butterkeks oder Mozartkugel: Sie alle gehören zu den Klassikern, wenn es um süße Versuchungen geht. Wir haben die krassesten Erfolgsgeschichten und geniale Neuauflagen, die unseren süßen Zahn und alle Sinne verwöhnen. Eine Marzipantorte garniert mit purem Blattgold, eine Tiffany-Lampe aus Schokolade oder skurrile Karnevals-Krapfen einfach mal in schwarz.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1