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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Süße Dinger

Folge vom 07.03.2018
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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 07.03.2018: Süße Dinger

44 Min.Folge vom 07.03.2018

Käsekuchen, Butterkeks oder Mozartkugel: Sie alle gehören zu den Klassikern, wenn es um süße Versuchungen geht. Wir haben die krassesten Erfolgsgeschichten und geniale Neuauflagen, die unseren süßen Zahn und alle Sinne verwöhnen. Eine Marzipantorte garniert mit purem Blattgold, eine Tiffany-Lampe aus Schokolade oder skurrile Karnevals-Krapfen einfach mal in schwarz.

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