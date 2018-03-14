TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 4: Tierisch süß
44 Min.Folge vom 14.03.2018
Wenn Kamelmilch-Schokolade auf Schokohasen trifft und das Hunde-Dessert der Milka-Kuh vorausgeht, bekommt der Begriff Naschkatze eine völlig neue Bedeutung. In "TopTen! Der Geschmacks-Countdown" wird es diesmal tierisch süß mit Leckereien, die nicht nur Tierfreunde zum Staunen bringen.
Alle Staffeln im Überblick
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1