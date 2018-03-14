Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 4vom 14.03.2018
Folge 4: Tierisch süß

44 Min.Folge vom 14.03.2018

Wenn Kamelmilch-Schokolade auf Schokohasen trifft und das Hunde-Dessert der Milka-Kuh vorausgeht, bekommt der Begriff Naschkatze eine völlig neue Bedeutung. In "TopTen! Der Geschmacks-Countdown" wird es diesmal tierisch süß mit Leckereien, die nicht nur Tierfreunde zum Staunen bringen.

