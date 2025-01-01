Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle Folgen, der Polizei-Reality Serie von Kabel1, von Toto und Harry, den zwei Polizei-Beamten aus dem Ruhrpott findest du hier! Die beiden sympathischen Ordnungshütter der Reality Serie müssen sich mit so manchem Problem in ihrem Bezirk Bochums rumschlagen. Die ganzen Folgen von Toto und Harry könnt ihr euch kostenlos und in voller Länge im Channel auf MyVideo ansehen. Ob Harry und Toto eine trottelige Taube retten, die gegen eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Bushaltestellen-Scheibe geflogen ist oder einem 10-jährigen Steine-Schmeisser die Leviten lesen. Die Polizeibeamten lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und gehen stets mit viel Humor an die Arbeit. Dabei lassen Harry und Toto sich von Kabel Eins begleiten und filmen. Als sie in der Folge Toto und Harry - Straße trocken - Drauf die Socken? einen Raser anhalten, lachen die Ordnungshüter mit dem Verkehrsstraftäter herzhaft über den lustigen Spruch auf seinem Auto. Die beiden haben kein Verständnis für den Fernfahrer der ausnahmsweise mal 10 km/h schneller gefahren ist. Trotzdem kommt der Schnellfahrer mit einem blauen Auge davon. Da die Messstrecke zu kurz war und die Reifen in Ordnung, durfte er gesittet ohne Konsequenzen wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Außerdem halten Toto und Harry noch einen überaus betrunkenen Mofa-Fahrer an. Der ältere Mann fällt regelrecht vor die Füße der Bochumer Polizisten. Erst fiel der Mann nur durch das Fahren von Schlangenlinien auf. Die Beamten schloßen die Maschine liebevoll ab und nehmen den Herren mit auf die Wache um einen Bluttest zu machen. Da kommt ziemlich Action in Bochum auf. Ein Mediziner muss zur Blutabnahme bestellt werden. Harry und sein Kollege stellen fest, dass der Betrunkene bereits wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist. Sein gehobenes Alter erlaubt ihm jedoch ohne Führerschein Mofa zu fahren. Stattliche 2,8 Promille messen die Ermittler Harry und Toto mit ihrem Pust-Instrument. Das sollen jedoch nicht die einzigen Vorfälle der Reality-Serie bleiben. Begleite die Polizisten Toto und Harry in ihrem Channel kostenlos auf MyVideo auf Streife durch ihren Bezirk. Alle Folgen der Polizei-Serie von Kabel1 findest du hier!