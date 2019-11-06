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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Eine Matratze auf Reise

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 20vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 20: Eine Matratze auf Reise

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst auch alltägliche Einsätze mit Herz. Rechte: kabel eins

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