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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Toto und Harry regeln den Verkehr

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 25vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 25: Toto und Harry regeln den Verkehr

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Toto und Harry retten heute eine Dame aus ihrer Wohnung. Anschließend müssen die Beiden den verkehr regeln, ehe sie wegen vermeintlichen Hilferufen zu einer Wohnung gerufen werden, die sich allerdings als falsch erweisen. Rechte: kabel eins

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