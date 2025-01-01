Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trickster

Staffel 1Folge 1
Folge 1: Jelly Bean

45 Min.Ab 16

Der Teenager Jared wächst nicht gerade behütet auf. Seine Eltern sind geschieden und der 17-Jährige muss neben der Schule arbeiten, um sich und seine drogenabhängige Mutter über Wasser zu halten. Dafür bedient er Kunden in einem Fastfood-Restaurant. Seine Haupteinnahmen erzielt er allerdings mit dem Verkauf von selbst hergestellten Drogen, die er auf Wunsch den Bestellungen beilegt.

ProSieben FUN
