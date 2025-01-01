Trickster
Folge 2: Im Namen des Vaters
42 Min.Ab 16
Jareds Mutter hat ihren Dealer bei sich einziehen lassen, was den Teenager mächtig nervt. Er flüchtet sich in eine Welt aus Alkohol und Drogen. Als plötzlich ein Rabe mit ihm spricht, bekommt er jedoch Angst. Kurz darauf trifft er auf Wade, der behauptet, sein leiblicher Vater zu sein. Jared glaubt ihm anfangs nicht, dann gerät er allerdings ins Grübeln.
Trickster
Genre:Drama
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Abacus Media Rights