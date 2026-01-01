Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Folge 4: Das Ritual

43 Min.Ab 16

Jared ist verzweifelt, weil seine Mutter immer noch spurlos verschwunden ist. Er weiß nicht, wem er vertrauen kann, bis er Rückhalt von Sarah bekommt. Maggie versucht in der Zwischenzeit, Wade mit einem Zauber zu sich locken, um ihn von Jared fernzuhalten und ihn ein für alle Mal unschädlich zu machen. Doch Wade befindet sich in der Gewalt von Georgina, die dadurch auf die Hexe aufmerksam wird.

ProSieben FUN
