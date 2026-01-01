Tricky Toons
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Tricky Toons
Die Tricky Toons-Episoden sind ein bunte Kaleidoskop von besonderen Charakteren wie zum Beispiel einem süßen Teddy, einem bezaubernden Elefanten, einer schlauen Raupe, einem hungrigen Radiergummi und seinem Freund, einem gewitzten Schreibstift, ein schlauer Hase und vielen weiteren bemerkenswerten Gestalten. Die vollanimierten Clips kommen vollständig ohne Sprache aus und arbeiten ausschließlich mit Soundeffekten und Musik.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0