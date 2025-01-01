Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Die Trucker Babes zeigen, dass Trucks keine reine Männersache mehr sind. Dabei berichten die Ladys von ihren Abenteuern - mit mehr Power in der Fahrerkabine, als unter der Haube.
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Wer sagt, dass Kraftfahrzeuge nur was für Männer sind? Die Powerfrauen aus der Kabel Eins Reality-Doku Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand beweisen das Gegenteil. Sie sind taff, schlagfertig und mischen den Fernverkehr ordentlich auf. Die Doku-Serie begleitet die LKW-Fahrerinnen dabei auf Schritt und Tritt. Von der Beladung der Trucks bis zur Anlieferung am Zielort, gewähren die Trucker Babes einen Einblick in ihr Leben. Und das sieht nicht immer rosig aus, denn in der männerdominierten Branche haben sie nicht nur mit Zeitdruck oder anderen Lieferproblemen zu kämpfen. Immer wieder müssen sie sich klischeehaften Vorurteilen stellen und beweisen, dass Trucks keine reine Männersache mehr sind.
Vielfältige Frauen und vielfältige Aufträge
Mit ihren bis zu 730 PS starken Fahrzeugen reisen die Trucker Babes quer durch Europa, um ihre Aufträge zu erfüllen. Und diese sind genauso vielfältig wie die Frauen selbst. PS-Prinzessin Sabrina ist beispielsweise Spezialistin für LKW-Überführungen, während "Diesel Vamp" Mona Betonteile zu Baustellen transportiert. Trucker Babe Jana, die schon seit 19 Jahren im LKW-Business tätig ist, fährt Frachtcontainer im Hamburger Hafen und Gina transportiert in ihrem Volvo 460 hauptsächlich Heu und Stroh durch Süddeutschland und Österreich. Das Fernfahrerleben ist für die Trucker Babes jedoch nicht immer einfach, denn obwohl das Fahren ihre Leidenschaft ist, fällt es ihnen manchmal schwer, die Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden.
Trucker Babes: Powerfrauen in Männer-Branchen
Die Kabel Eins Reality-Serie Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand begleitet die LKW-Fahrerinnen in ihren PS-Monstern bei ihren Aufträgen auf der Straße und ist bei jeder Station auf dem Weg hautnah dabei. Auch, wenn mal nicht alles nach Plan läuft. Bereits seit 2017 zeigen die Powerfrauen, wie sie sich in der Trucker-Szene durchschlagen und überzeugen dabei mit viel Charme, Charakter und Können. Auf den großen Erfolg der Trucker Babes folgten außerdem bereits ähnliche Formate wie Trecker Babes und Bus Babes, die in weiteren Männerberufen das Steuer übernehmen.
Trucker Babes kannst du jetzt auf Joyn kostenlos online streamen und dich von den täglichen Herausforderungen der LKW-Fahrerinnen mitreißen lassen. Neue Folgen kannst du auf Joyn auch im Kabel Eins Livestream anschauen. Nach TV-Ausstrahlung sind sie dann in der Mediathek verfügbar. Und die alten Staffeln kannst du auch jederzeit nachholen.
Trucker Babes schon fertig geschaut und Lust auf etwas ähnliches? Auch die Kabel Eins Formate Bus Babes, Trecker Babes oder PS Perlen sind auf Joyn verfügbar. Wenn du von LKWs nicht genug bekommen hast, können wir dir aber auch Asphalt Cowboys, Asphalt Cowboys: Ladies on Tour und Asphalt Cowboys Polen empfehlen.