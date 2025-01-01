Trucker Babes Austria
Folge 8: Episode 8
48 Min.Ab 6
Helgas Reise auf der vereisten Route nach Norwegen geht weiter. Doch ihre Stimmung bessert sich: Sie sieht endlich ein paar Elche in freier Natur. Trucker Babe Julia kurvt unterdessen mit einer Ladung Zuckerrüben nach Tulln. Am Zielort angekommen ist sie nicht die einzige Lieferantin und muss mit dem Abladen eine Weile warten. Doris bleibt das ewige An- und Ablegen der Schneeketten nicht erspart. In den verschneiten Wäldern der Steiermark fährt sie Holz zu den Sägewerken.
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4