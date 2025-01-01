TV Total - Promi Wrestling
Show oder Showdown? ProSieben schickt sechs Promis in den Ring. In spektakulären Zweikämpfen. Mit wildesten Kampf-Outfits. Mit den tollsten Sprüngen, Würfen und Showeinlagen. Und mit Wrestling-Legenden wie Axel Tischer. Neben Sebastian Pufpaff sind "Evil" Jared Hasselhoff, Olympia-Sieger Fabian Hambüchen, "Ninja Warrior"- und "Let's dance"-Sieger René Casselly, der mehrfache Weltmeister und Paralympics-Zweite Mathias Mester und Comedian Simon Gosejohann mit von der Partie.
