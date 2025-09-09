Sommer, Sonne, Spaß - TV total Stand-Up Club mit Mirja Boes, Tutty Tran & mehr!Jetzt kostenlos streamen
55 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Puffi verspricht mal wieder eine große Portion Spaß mit diesen Comedians: Mirja Boes, Tutty Tran, Abdelkarim, Maxi Gstettenbauer und Sven Bensmann. Vom Singen bis zu spaßigen Ausflügen in die Vergangenheit - Hier ist für jeden etwas dabei.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen