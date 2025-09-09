Zum Inhalt springenBarrierefrei
TV total Stand-up Club

Sommer, Sonne, Spaß - TV total Stand-Up Club mit Mirja Boes, Tutty Tran & mehr!

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 09.09.2025
Sommer, Sonne, Spaß - TV total Stand-Up Club mit Mirja Boes, Tutty Tran & mehr!

Sommer, Sonne, Spaß - TV total Stand-Up Club mit Mirja Boes, Tutty Tran & mehr!Jetzt kostenlos streamen

TV total Stand-up Club

Folge 3: Sommer, Sonne, Spaß - TV total Stand-Up Club mit Mirja Boes, Tutty Tran & mehr!

55 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12

Puffi verspricht mal wieder eine große Portion Spaß mit diesen Comedians: Mirja Boes, Tutty Tran, Abdelkarim, Maxi Gstettenbauer und Sven Bensmann. Vom Singen bis zu spaßigen Ausflügen in die Vergangenheit - Hier ist für jeden etwas dabei.

