Der 13-jährige Nick Walker erfährt eines Tages am eigenen Leib, wie interaktiv das Internet sein kann. Beim Spielen eines Computerspiels gibt es einen Kurzschluss, und Nick wird in die Cyberwelt katapultiert. Dort trifft er auf Twipsy, einen ausgesprochen munteren Bewohner von Cyberspace, der ihm die Welt hinter dem Computer-monitor zeigt. Eine wilde Welt voller Überraschungen und Herausforderungen für Nick, seine 8-jährige Schwester Lissie und den Nachbarsjungen Albert. Doch auch die reale Welt hält einige Aufregungen für Twipsy bereit. Wir erleben mit Twipsy und seinen neu-gefundenen Freunden viele spannende Abenteuer und erfahren dabei auch, daß beide Welten voneinander lernen können.
