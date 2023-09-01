Two Weeks to Live
Folge 1: Episode 1
25 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12
Kim ist 21, doch sie führt ein eher untypisches Leben fernab von Freunden und dem Trubel der Großstadt. Sie wohnt mit ihrer Mutter zurückgezogen in einer entlegenen Waldhütte, seit ihr Vater brutal getötet wurde. Mit den Jahren wächst in Kim der Wunsch, die Welt zu erkunden. Also beschließt sie, einen Blick in die Vergangenheit ihrer Eltern zu werfen - und die Verantwortlichen für den Mord an ihrem Vater zur Rechenschaft zu ziehen.
Alle Staffeln im Überblick
Two Weeks to Live
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Banijay Rights Limited