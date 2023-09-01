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Two Weeks to Live

Episode 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.09.2023
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Two Weeks to Live

Folge 1: Episode 1

25 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12

Kim ist 21, doch sie führt ein eher untypisches Leben fernab von Freunden und dem Trubel der Großstadt. Sie wohnt mit ihrer Mutter zurückgezogen in einer entlegenen Waldhütte, seit ihr Vater brutal getötet wurde. Mit den Jahren wächst in Kim der Wunsch, die Welt zu erkunden. Also beschließt sie, einen Blick in die Vergangenheit ihrer Eltern zu werfen - und die Verantwortlichen für den Mord an ihrem Vater zur Rechenschaft zu ziehen.

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