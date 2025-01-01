Two Weeks to Live
Folge 2: Episode 2
25 Min.Ab 16
Kims Mutter hat ihr ein Leben lang erzählt, dass der Untergang der Welt bevorsteht. Nachdem die junge Frau von zu Hause weggelaufen ist, erlaubt sich ihre neue Bekanntschaft Jay einen Scherz und behauptet, eine Nuklearkatastrophe steht bevor, die die Menschheit in zwei Wochen vernichten wird. Kim hegt keine Zweifel an der Aussage und begeht daraufhin eine folgenschwere Tat: Sie greift den Gangsterboss Jimmy Davies an, den sie für den Mord an ihrem Vater verantwortlich macht.
Two Weeks to Live
Genre:Tragikomödie
Produktion:GB, 2020
