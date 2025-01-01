Two Weeks to Live
Folge 3: Episode 3
24 Min.Ab 12
Kims Mutter Tina hat leichtes Spiel, ihre Tochter aufzuspüren, nachdem sie von zu Hause weggelaufen ist. Als sie ihr jedoch erzählt, dass sie den Gangsterboss Jimmy Davies getötet hat, müssen die beiden Frauen gemeinsam Kims Spuren verwischen. Hilfe erhalten sie von Jay und Nicky, die Kim aus einer Bar kennt. Jimmys Tod bleibt nicht lange unbemerkt und ruft einige Verfolger auf den Plan.
Genre:Tragikomödie
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited