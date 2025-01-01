Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Two Weeks to Live

Episode 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Episode 3

Episode 3Jetzt ohne Werbung streamen

Two Weeks to Live

Folge 3: Episode 3

24 Min.Ab 12

Kims Mutter Tina hat leichtes Spiel, ihre Tochter aufzuspüren, nachdem sie von zu Hause weggelaufen ist. Als sie ihr jedoch erzählt, dass sie den Gangsterboss Jimmy Davies getötet hat, müssen die beiden Frauen gemeinsam Kims Spuren verwischen. Hilfe erhalten sie von Jay und Nicky, die Kim aus einer Bar kennt. Jimmys Tod bleibt nicht lange unbemerkt und ruft einige Verfolger auf den Plan.

Alle Staffeln im Überblick

Two Weeks to Live
ProSieben FUN
Two Weeks to Live

Two Weeks to Live

Alle 1 Staffeln und Folgen