Two Weeks to Live
Folge 4: Episode 4
25 Min.Ab 12
Tina will am liebsten so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren. Ihre Tochter wünscht sich allerdings etwas Normalität und überredet sie, mit ihr einen Jahrmarkt zu besuchen. Jay wendet sich derweil Hilfe suchend an die Polizei. Er erzählt Detective Brooks alles über den Tod von Jimmy Davies - nicht ahnend, dass er einen korrupten Polizeibeamten vor sich hat.
Two Weeks to Live
Genre:Tragikomödie
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited