Two Weeks to Live
Folge 5: Episode 5
25 Min.Ab 12
Kim realisiert, dass sie von ihrer Mutter belogen wurde. Tina schürte jahrelang die Angst in ihrer Tochter, um sie an sich zu binden. Jay kommen derweil Zweifel an der Seriosität von Detective Brooks. Er gesteht Tina und Kim, dass er eine Aussage bei der Polizei gemacht, sie dann aber auf eine falsche Fährte gelockt hat. Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, bietet Tina an, das von Jay gestohlene Geld den beiden korrupten Polizisten zu übergeben.
Alle Staffeln im Überblick
Two Weeks to Live
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited