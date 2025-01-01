Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Two Weeks to Live

Episode 5

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Episode 5

Episode 5Jetzt ohne Werbung streamen

Two Weeks to Live

Folge 5: Episode 5

25 Min.Ab 12

Kim realisiert, dass sie von ihrer Mutter belogen wurde. Tina schürte jahrelang die Angst in ihrer Tochter, um sie an sich zu binden. Jay kommen derweil Zweifel an der Seriosität von Detective Brooks. Er gesteht Tina und Kim, dass er eine Aussage bei der Polizei gemacht, sie dann aber auf eine falsche Fährte gelockt hat. Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, bietet Tina an, das von Jay gestohlene Geld den beiden korrupten Polizisten zu übergeben.

Alle Staffeln im Überblick

Two Weeks to Live
ProSieben FUN
Two Weeks to Live

Two Weeks to Live

Alle 1 Staffeln und Folgen