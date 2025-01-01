Two Weeks to Live
Folge 6: Episode 6
25 Min.Ab 12
Nach der missglückten Geldübergabe wächst der Druck auf Brooks und Thompson. Die Tochter des toten Gangsterbosses will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und Jimmys Mörder zur Strecke bringen. Jays Freundin führt die beiden Polizisten unbewusst auf die Spur von Kim und ihren Begleitern. Im Wald stellen sich Tina, Kim, Nicky und Jay ihren Verfolgern. Dabei erfährt Kim die Wahrheit über den Tod ihres Vaters.
Genre:Tragikomödie
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
