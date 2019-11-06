Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Drei für ZaubereiJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 1: Drei für Zauberei
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Verne kommt in eine neue Schule. Die scheint verhext. Überall flitzen Kinder auf Rollern durch die Lüfte, die Schule sieht aus wie ein Schloss und Vernes Eltern bemerken nichts davon. Kein Wunder, denn nur Zauberer können das alles sehen. So wie Verne. Der wird sofort von dem Hexenmädchen Cassy und dem Halb-Elfen Gus in Empfang genommen. Die beiden Zauberschüler müssen Verne erst mal eine Menge erklären. Per Drachenpost bekommt Cassy ein sprechendes Zauberbuch namens UBOS. Das Abenteuer beginnt! Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment