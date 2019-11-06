Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

U.B.O.S.

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Drei für Zauberei

Drei für ZaubereiJetzt ohne Werbung streamen

U.B.O.S.

Folge 1: Drei für Zauberei

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Verne kommt in eine neue Schule. Die scheint verhext. Überall flitzen Kinder auf Rollern durch die Lüfte, die Schule sieht aus wie ein Schloss und Vernes Eltern bemerken nichts davon. Kein Wunder, denn nur Zauberer können das alles sehen. So wie Verne. Der wird sofort von dem Hexenmädchen Cassy und dem Halb-Elfen Gus in Empfang genommen. Die beiden Zauberschüler müssen Verne erst mal eine Menge erklären. Per Drachenpost bekommt Cassy ein sprechendes Zauberbuch namens UBOS. Das Abenteuer beginnt! Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

U.B.O.S.

U.B.O.S.

Alle 1 Staffeln und Folgen