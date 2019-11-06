Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 10: Die Bücher müssen verrückt sein
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Zarlak entführt die Buchbinder-Gnome, die im unteren Erdreich magische Bücher verwalten. Plötzlich spielen alle Bücher über der Erde verrückt. Auch UBOS geht völlig aus dem Leim und spricht nur noch in albernen Reimen. Gus, Cassy und Verne reisen mit dem geflickten UBOS zu den Buchbinder-Gnomen. Dort angekommen erleben sie ihr blaues Wunder. Rechte: Your Family Entertainment
Copyrights:© Your Family Entertainment