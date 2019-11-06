Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 13: Verhandeln ist gut - Verwandeln ist besser
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Gus, Cassy und Verne lernen im Unterricht endlich, wie man sich verwandelt. Cassy verzweifelt fast an der Aufgabe. Da taucht in der Schule eine Flasche samt Flaschengeist auf. Es handelt sich um den Kobold Scrimpy, der die drei um Hilfe bittet: Zarlak hat sämtliche Kobolde in seine Gewalt gebracht. Also machen sich die drei Freunde auf den Weg ins Erdinnere. Hier wartete der hinterlistige Zarlak bereits auf sie - und besonders auf UBOS. Um die Kobolde zu befreien und sich selbst zu retten müssen sie zeigen, ob sie im Unterricht wirklich aufgepasst haben. Rechte: Your Family Entertainment
U.B.O.S.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment