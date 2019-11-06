Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Der reine StumpfsinnJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 15: Der reine Stumpfsinn
22 Min.Folge vom 06.11.2019
In der Schule passieren unheimliche Dinge: alle scharfen und harten Gegenstände werden plötzlich stumpf und weich. Aber nicht nur Vonderland, sondern auch die Morties verwandeln sich. Sie werden immer stumpfsinniger und lösen allerhand Katastrophen aus. Cassy und Verne müssen ihre ganzen Zauberkräfte auffahren, um das Schlimmste zu verhindern. Doch die reichen nicht aus. Zarlak muss zur Strecke gebracht werden. Doch der weiß sich zu wehren: mit einer neuen Waffe in Kugelform! Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment