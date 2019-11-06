Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019

In der Schule passieren unheimliche Dinge: alle scharfen und harten Gegenstände werden plötzlich stumpf und weich. Aber nicht nur Vonderland, sondern auch die Morties verwandeln sich. Sie werden immer stumpfsinniger und lösen allerhand Katastrophen aus. Cassy und Verne müssen ihre ganzen Zauberkräfte auffahren, um das Schlimmste zu verhindern. Doch die reichen nicht aus. Zarlak muss zur Strecke gebracht werden. Doch der weiß sich zu wehren: mit einer neuen Waffe in Kugelform! Rechte: Your Family Entertainment

