Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Cassy und Anti-CassyJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 16: Cassy und Anti-Cassy
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Vonderland ist außer Rand und Band: Cassy ist zu einer fiesen und niederträchtigen Freundin geworden. Als Verne und Gus sie zur Rede stellen, wird sie für einen Moment wieder zur netten Cassy. Doch die böse Cassy ist nicht zu stoppen. Sie spielt ihren Mitschülern immer übler mit. Die gute Cassy beschließ, mit der Wahrheit ans Licht zu rücken: Sie hat sich eine Doppelgängerin zugelegt, um bessere Schulnoten zu bekommen. Leider mutierte die zweite Cassy zur fiesen Hexe und ist auch noch verschwunden... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment