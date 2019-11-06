Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 17: Die Träne von Moolana
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Zarlak hat erneut gestohlen: Den Juwel "Träne von Moolana". Der Juwel erlaubt es seinem Besitzer, sich durch einen Zauber zu verjüngen. Der Stein ist begehrt. Auf der Suche nach dem Juwel müssen Gus, Verne und Cassy die dunkle Höhle Neveria auskundschaften. Doch blutdurstige Fledermäuse, mehrköpfige Drachen oder lachende Skelette sind nicht die größte Gefahr - ihre eigene Gier nach der Macht des Juwels bringt die drei Freunde in große Gefahr. Rechte: Your Family Entertainment
