Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 18: Die Lügen der Logik
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Welt spinnt: Zauberstäbe und irdische Computer spielen verrückt. Irgendwer hat die Logik geklaut. Im Reich "Logikus-Null" wollen Gus, Cassy und Verne eine Antwort auf das herrschende Chaos finden. Doch der furchteinflößende Drache Serpentium verteidigt Zarlaks Beute: die gesammelte Logik. Sogar UBOS verliert seine Logik, und die Freunde stehen vor einem Rätsel. Schnell muss ein Zauberspruch gefunden werden, der alles ins Gegenteil umkehrt. Doch wird Cassy das schaffen? Rechte: Your Family Entertainment
