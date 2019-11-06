Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Auf der Suche nach den SchleimwurzelnJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 2: Auf der Suche nach den Schleimwurzeln
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Schularzt Doktor Mender hat ein Problem: Plötzlich verlieren alle Fabeltiere im Internat ihre Flugfähigkeit und fallen vom Himmel! Cassy, Gus und Verne müssen mit UBOS Hilfe das Sekret magischer Schnecken finden, um die Fabeltiere zu retten. Das scheint schwerer als gedacht: Ein Riesenwurm und eine einstürzende Höhlendecke gefährden die Rettungsaktion. Und dann verlieren sich die drei auch noch. Werden sie es schaffen, rechtzeitig zurückzukehren? Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
U.B.O.S.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment