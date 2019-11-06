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U.B.O.S.

Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
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Magie auf dem Display

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U.B.O.S.

Folge 20: Magie auf dem Display

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Verne ist zu einem wahren Fan von Hi-Tech-Spielsachen und Computerspielen mutiert. Leider hilft ihm die moderne Ausrüstung im Kampf gegen Zarlak nicht. Sie werden für Verne sogar zum Verhängnis: Zarlak nutzt Vernes Spielsucht hinterlistig aus. Es gelingt ihm, den Zauberschüler auf die Seite der dunlen Mächten zu holen. Ob das ansteckend ist? Rechte: Your Family Entertainment

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