Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Magie auf dem DisplayJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 20: Magie auf dem Display
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Verne ist zu einem wahren Fan von Hi-Tech-Spielsachen und Computerspielen mutiert. Leider hilft ihm die moderne Ausrüstung im Kampf gegen Zarlak nicht. Sie werden für Verne sogar zum Verhängnis: Zarlak nutzt Vernes Spielsucht hinterlistig aus. Es gelingt ihm, den Zauberschüler auf die Seite der dunlen Mächten zu holen. Ob das ansteckend ist? Rechte: Your Family Entertainment
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment