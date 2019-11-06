Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Die SonnenfinsternisJetzt ohne Werbung streamen
U.B.O.S.
Folge 22: Die Sonnenfinsternis
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Während einer Sonnenfinsternis ergreift ein geheimnisvoller Energiestrahl die Macht über den Mond. Der Mond bewegt sich kein Stück mehr, und die Erde bekommt keine Sonne ab. Die Welt droht zu erfrieren, wenn Gus, Cassy und Verne nicht eingreifen. Natürlich hat Zarlak seine krummen Finger im Spiel. Im Erdmittelpunkt kommt es zum spannenden Kampf gegen Zarlaks Komplizin: Lady Zog. Rechte: Your Family Entertainment
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment