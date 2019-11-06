Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 23: Riesenärger
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Jungriesin Elsa ist der jüngste Neuzugang im Internat und wird in Cassys Zimmer einquartiert. Zarlak erfährt davon und spinnt eine bösartige Intrige, um Cassy, ihre Freunde und damit auch UBOS zu sich ins Erdinnere zu locken: Mittels eines Zaubersteins nimmt er Einfluss auf den Geist von Cassys Mitschülerin Lucrezia, die die Novizin Elsa daraufhin pausenlos piesackt, es aber immer so aussehen lässt, als wäre es Cassy gewesen. Schließlich hält die Jungriesin es nicht mehr aus und läuft aus Vonderland davon. Rechte: Your Family Entertainment
