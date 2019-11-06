Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Folge 25: Die Wurzeln aller Magie
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Miss Crystalgazer hat für das Schulmuseum Prinz Galahads Thron erstanden. Versehentlich setzen sich Gus und Cassy auf den Thron, den einst der Zauberer Merlin für Galahad geschaffen hatte. Kurz darauf beginnt sich Gus in einen Werwolf und Cassy in einen Baum zu verwandeln. Denn der Zauber des Throns verwandelt sie zurück in das, was ihre Vorfahren einst waren. Um ihn rückgängig zu machen, müssen die Drei die Zutaten für "Die Wurzeln der Magie" zusammensuchen. Rechte: Your Family Entertainment
