Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 4: Die Wurzeln des Bösen
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Cassy stellt bei ihrem Gartendienst fest, dass die Blumen nicht mehr wachsen. Das Schlimmste ist: Bald verschwinden die ersten Pflanzen völlig aus ihren Beeten. Als Cassy nach dem Grund sucht, wird sie ins Erdreich gezogen. Dort unten, im Land der Wurzeln, sammeln Zwerge für Zarlak sämtliche Pflanzen ein. Zarlak will die magischen Kräfte der Erdoberfläche stehlen und für böse Zwecke nutzen. Als Gus und Verne im Garten nach Cassy suchen, werden auch sie in die Tiefe gesogen... Rechte: Your Family Entertainment
