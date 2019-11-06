Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 5: Zeitreise ins Verhängnis
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Rahmen des Geschichtsunterrichts bei Professor Sternward reist die Zaubererklasse in die Vergangenheit. Genauer ins Jahr 1776. Verne, Gus und Cassy erleben mit, wie sich der Oberste Zauberrat mit Zarlak anlegt. Und Cassy trifft hier ihren Großvater. Doch Gus verletzt die wichtigste Regel bei Zeitreisen - "Nichts anfassen, nichts mitnehmen!" . Die ganze Weltgeschichte droht durcheinander zu kommen. Nun ist Zarlak der Herrscher über die Menschen und die Zauberwelt. Wenn Gus, Cassy und Verne nicht eingreifen, könnte dies schreckliche Folgen haben. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment